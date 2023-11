Źródło: Los Galacticos / Diario AS

Real Madryt intensywnie poszukuje talentów w Brazylii

Kolejną gwiazdą ma być Endrick, za którego Królewscy zapłacili 60 milionów euro

Trener Palmeiras użył wyjątkowych słów w kontekście młodego gracza

Real Madryt może być spokojny. Endrick robi wielkie wrażenie

Real Madryt upatrzył Endricka jako kolejną perełkę brazylijskiej piłki. Królewscy zapłacili za utalentowanego napastnika 60 milionów euro. Jednak dołączy on do klubu, dopiero gdy ukończy 18 lat. Pełnoletność Brazylijczyk osiągnie dokładnie 21 lipca 2024 roku.

Trener Palmeiras Abel Ferreira nie kryje zachwytu nad Endrickiem. Według szkoleniowca piłkarz jest bardzo dojrzały jak na swój wiek i stanowi idealny przykład dla dzieci w Brazylii.

– Endrick poza tym, że jest świetnym graczem, jest też chłopcem o bardzo dojrzałym podejściu. Bardzo szanuje swoich rywali, ma świetną mentalność. Nauczył się już angielskiego i hiszpańskiego, to przykład dla młodych w kraju, w którym edukacja jest tak ważna. To chłopiec pobłogosławiony przez Boga, ma wrodzone zdolności fizyczne, jestem absolutnie pewien, że może on być punktem odniesienia nie tylko w piłce nożnej, ale także pod względem wartości, które należy przekazywać brazylijskiemu społeczeństwu – mówił Abel Ferreira, tłumaczenie: serwis Los Galacticos.

