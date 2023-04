fot. PressFocus Na zdjęciu: Pau Torres

Villarreal w ramach 28. kolejki La Liga pokonał Real Madryt (3:2)

Pau Torres opowiedział o celu swojej drużyny na trwającą kampanię

Ekipa z Etsadio de la Ceramica wciąż liczy się w grze o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów

“Chcemy być w czołowej czwórce”

Villarreal w tej kampanii wygrał czternaście meczów, legitymując się jednocześnie bilansem 51 punktów. Taki stan rzeczy sprawia, że ekipa z Estadio de la Ceramica wciąż liczy się w grze o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

– Jesteśmy klubem, który jest przyzwyczajony do gry w europejskich rozgrywkach w każdym sezonie. Naszym głównym celem jest coroczne granie w Europie. To prawda, że ​​chcemy być w czołowej czwórce, żeby znowu grać w Europie, brać udział w rozgrywkach na najwyższym poziomie i zrobimy wszystko, żeby to osiągnąć – mówił Pau Torres cytowany przez Cadena Ser.

– Zespół dostosował się do tego, czego wymagał od nas trener. Jest bardzo silny psychicznie i zaproponował swój pomysł, doskonale wiedząc, czego potrzebujemy. Miło jest widzieć go w Villarreal – dodał zawodnik.

W najbliższy weekend Pau Torres i spółka zmierzy się z Realem Valladolid. Mecz odbędzie się w sobotę 15 kwietnia.

