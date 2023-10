FC Barcelona zgodnie z przewidywaniami przedłużyła umowę z Lamine Yamalem do 30 czerwca 2026 roku. Oficjalna informacja w tej sprawie pojawiła się w poniedziałek po południu.

IMAGO / Joan Gosa Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal to największy talent pochodzący z akademii Barcelony

Duma Katalonii za wszelką cenę chciała zatrzymać 16-latka u siebie

Blaugranie udało się namówić młodzieńca do podpisania nowej umowy

Yamal na dłużej w Barcelonie, oficjalny komunikat Barcy

FC Barcelona za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych poinformowała o podpisaniu nowego kontraktu z Lamine Yamalem. Bardzo zdolny szesnastolatek ze względu na obowiązujące przepisy w tym momencie mógł związać się z macierzystym klubem maksymalnie do 30 czerwca 2026 roku.

To pierwsza profesjonalna umowa prawoskrzydłowego, który uchodzi za wielki talent. Co ciekawe, obie strony uzgodniły warunki nowego porozumienia już przed rozpoczęciem sezonu 2023/2024, ale dopiero teraz zostało to oficjalnie potwierdzone. Tym samym Barca dobrze zabezpieczyła przyszłość swojej perełki, której klauzula wykupu obecnie wynosi miliard euro.

Perspektywiczny zawodnik znajdował się na celowniku m.in. Manchesteru City, ale wszystko wskazuje na to, że jego domem przez najbliższe lata będzie Camp Nou. Lamine Yamal w aktualnej kampanii jest już pełnoprawnym członkiem drużyny prowadzonej przez Xaviego Hernandeza.