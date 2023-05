Barcelona - Osasuna to wtorkowe spotkanie 33. kolejki La Liga. W pierwszej połowie zabrakło goli, natomiast sędzia pokazał czerwoną kartkę piłkarzowi gości. Po zmianie stron obejrzeliśmy jedno trafienie, przy którym udział miał Robert Lewandowski.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Osasuna to mecz 33. kolejki La Liga

W pierwszej połowie nie padły bramki

Gospodarze zapewnili sobie zwycięstwo w końcówce spotkania

Barcelona – Osasuna. Blaugrana długo walczyła z osłabionym rywalem

Barcelona przystępowała do starcia z Osasuną z pozycji lidera La Liga i z przewagą 11 punktów nad Realem Madryt. Katalończycy dzisiaj jeszcze nie mogli zapewnić sobie tytułu, jednak bez wątpienia zależało im na zwycięstwie i przybliżeniu się do mistrzostwa.

Najważniejszym wydarzeniem pierwszej połowy była czerwona kartką dla Jorge Herrando. W 27. minucie defensor gości faulował uciekającego Pedriego, a z racji tego, ze był ostatnim obrońcą, został wyrzucony z boiska. Mimo gry w przesadza Barca nie potrafiła zagrozić bramce Aitora Fernandeza. Najbliżej gola był Raphinha, ale po jego strzale z rzutu wolnego piłka przeleciała tuż nad bramką.

Po zmianie stron gospodarze dominowali, jednak albo golkiper Osasuny radził sobie z uderzeniami piłkarzy Dumy Katalonii, albo akcje ekipy Xaviego kończyły się jeszcze przed oddaniem strzału. W 75. minucie Aitor Fernandez wykopał futbolówkę prosto w Ferrana Torresa, a ta po odbiciu od napastnika FCB minęła słupek. Cztery minuty później Lewandowski trafił do siatki, jednak sędzia anulował trafienie i odgwizdał spalonego.

W 85. minucie Robert Lewandowski dorzucił do Frenkeigo de Jonga, który zgrał do Jordiego Alby, a ten uderzeniem bez przyjęcia nie dał szans Aitorowi Fernandezowi. Barcelona utrzymała wynik do końca spotkania.