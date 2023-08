fot. Imago/Icon Sportswire Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić przedłużył kontrakt z Realem Madryt do połowy 2024 roku

Obecny sezon nie zaczął się po myśli chorwackiego pomocnika

Carlo Ancelotti uczynił swojego weterana rezerwowym

Sytuacja jeszcze się zmieni?

Przyszłość Luki Modricia bardzo długo pozostawała niewyjaśniona. Zawodnik niecierpliwił się brakiem negocjacji w sprawie przedłużenia wygasającego kontraktu. Ostatecznie strony przystąpiły do rozmów i osiągnęły porozumienie. Chorwat związał się z Realem Madryt umową do połowy 2024 roku.

Już w trakcie poprzedniego sezonu Carlo Ancelottiego decydował się w wielu meczach posyłać Modricia na ławkę rezerwowych. Tłumaczył to nadmierną eksploatacją i wymaganym odpoczynkiem po mistrzostwach świata w Katarze. W trwającej kampanii nastąpiła natomiast poważna zmiana. Reprezentant Chorwacji ani razu nie znalazł się w wyjściowej jedenastce na któryś z dotychczasowych trzech meczów ligowych. Włoski szkoleniowiec dokonał wymiany pokoleniowej, a w środku pola stawia głównie na Aureliena Tchouameniego, Eduardo Camavingę, Fede Valverde oraz Jude Bellinghama.

Ta sytuacja wyraźnie zaskoczyła Modricia, który do tej pory wydawał się nietykalny. Portal Relevo.com sugeruje, że jest on zawiedziony decyzją Ancelottiego, natomiast nie zamierza wywoływać w szatni buntu. Pod znakiem zapytania stoi za to dalsza współpraca między stronami. Latem Modrić odrzucić wielkie pieniądze z Arabii Saudyjskiej, aby kontynuować grę w Realu. Jeśli w dalszym ciągu pozostanie rezerwowym, temat jego odejścia wróci zimą.

