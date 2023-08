IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Ronald Araujo

Ronald Araujo doznał kontuzji mięśniowej podczas treningu Barcelony

Według hiszpańskich dziennikarzy Urugwajczyk będzie pauzował przez miesiąc

To niepowetowana strata dla mistrzów Hiszpanii, którzy rozpoczęli rozgrywki La Ligi od falstartu

Araujo wypada na miesiąc

Kibice FC Barcelony otrzymali w czwartek hiobową wieść. Podczas treningu kontuzji doznał Ronald Araujo. Klub szybko potwierdził tę wieść oficjalnym komunikatem – środkowy obrońca doznał urazu mięśnia dwugłowego uda.

𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼 ❗



Ronald Araujo se ha producido una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/K1T8R4Sees — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 17, 2023

Blaugrana nie informuje o długości absencji piłkarza, ale hiszpańscy dziennikarze są zgodni. Według nich Urugwajczyk będzie pauzował przez około miesiąc. Oznacza to, że ominą go co najmniej trzy spotkania ligowe (z Cadizem, Villarrealem i Osasuną), a możliwe, że i mecz przeciwko Celcie Vigo. Priorytetem 24-latka jest powrót na pierwszą kolejkę fazy grupowej Ligi Mistrzów, która odbędzie się w dniach 19-20 września. Pod nieobecność lidera defensywy, duet stoperów stworzą najprawdopodobniej Jules Kounde i Andreas Christensen. Możliwe są też minuty dla Inigo Martineza, który jednak wciąż dochodzi do pełni zdrowia i nie został zarejestrowany do gry przez Dumę Katalonii.

Araujo w minionym sezonie rozegrał 31 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich gola i dwie asysty.

