Źródło: AS

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Nacho

Nacho Fernandez otrzymał karę zawieszenia na trzy spotkania La Ligi

To następstwo ostrego faulu, jakiego dopuścił się obrońca Realu Madryt w meczu z Gironą (3:0)

33-latka nie ujrzymy, między innymi, w październikowym El Clasico

Nacho nie zagra z Barceloną

Nacho Fernandez popełnił bezmyślny faul w końcówce niedawnego meczu z Gironą. Jego Real Madryt prowadził już 3:0, gdy obrońca brutalnie zaatakował Portu w okolicach prawej kostki. Z miejsca otrzymał czerwoną kartkę.

We wtorek Komitet Rozgrywek poinformował, jaką karę otrzyma 33-latek. Nie obejrzymy go w trzech najbliższych spotkaniach La Ligi. To fatalne wieści dla Carlo Ancelottiego, który i tak musi radzić sobie bez Davida Alaby i Edera Militao. Tym bardziej, że kapitana Królewskich zabraknie w ważnych meczach: przeciwko Osasunie, Sevilli oraz FC Barcelonie.

Hiszpan może występować w Lidze Mistrzów. Ancelotti znalazł dla niego miejsce w wyjściowym składzie na wyjazdowe starcie z Napoli.

