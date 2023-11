fot. Imago / Photo Sport Pic Na zdjęciu: Jose Mourinho

Nie brakuje spekulacji dotyczących przyszłości Carlo Ancelottiego

Ostatnio na temat włoskiego trenera wypowiedział się Jose Mourinho w rozmowie z TG2

Portugalczyk zabrał głos na temat medialnych doniesień łączących włoskiego trenera z pracą z reprezentacją Brazylii

Jose Mourinho o Carlo Ancelottim. “Jest idealny”

Jose Mourinho to trener, mający kontrakt z AS Roma ważny tylko do końca czerwca 2024 roku. Ostatnio portugalski szkoleniowiec w ciekawy sposób wypowiedział się na temat swojej przyszłości.

– Powiem prawdę. Myślę, że pewnego dnia trafię do Arabii Saudyjskiej. Mówiąc jednak “pewnego dnia”, nie mam na myśli jutra ani nawet kolejnych dni – mówił Mourinho w rozmowie z TG2

W mediach nie brakuje spekulacji, że w momencie, gdy Ancelotti pożegna się z Realem Madryt, to może go zastąpić aktualny trener Giallorossich. Mourinho zabrał głos w sprawie.

– Czy mógłbym trafić do Realu Madryt? Kiedy masz super trenera, dlaczego miałbyś myśleć o kimkolwiek innym? Znając Don Florentino Pereza, a znam go bardzo dobrze, jest on niezwykle inteligentnym człowiekiem. Czytając gazety widać, że ma kilka bardzo ciekawych pomysłów – mówił Portugalczyk.

Mourinho zapytano, co zrobiłby na miejscu Ancelottiego, gdyby pojawiło się zainteresowanie reprezentacji Brazylii. Odpowiedział błyskawicznie.

– Myślę, że tylko szaleniec opuściłby Real Madryt. A tym szaleńcem byłem ja. Jedyny, który po trzech latach z prezydentem, który nadal mnie chciał, a także Jose Sanchezem, zdecydowałem się odejść – mówił trener.

– Jestem pewien, że po pierwszym sygnale Florentino, Carlo zostanie w klubie. Jest idealny dla Realu Madryt, a Real Madryt jest idealny dla niego – przekonywał Mourinho.