Modrić podjął decyzję ws. przyszłości. Niebawem oficjalne potwierdzenie

Fabrizio Romano doniósł, że Luka Modrić zdecydował się na przedłużenie umowy z Realem Madryt. Po finale Pucharu Króla Chorwat podkreślił swoje przywiązanie do Królewskich.

PressFocus Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić zdecydował się pozostać w Realu Madryt na kolejny sezon

Fabrizio Romano opatrzył tę informację swoim słynnym “here we go”

Po wygranym finale Pucharu Króla Chorwat podkreślił swoje przywiązanie do białych barw

Modrić pozostanie w Madrycie w przyszłym sezonie

Luka Modrić długo trzymał fanów Realu Madryt w niepewności. Florentino Perez już jakiś czas temu zaproponował kapitanowi reprezentacji Chorwacji propozycję przedłużenia umowy o kolejny sezon. O genialnego środkowego pomocnika zabiegały kluby z Bliskiego Wschodu, próbując obsypać go złotem. Jak się jednak okazało, to nie finanse były priorytetem dla 37-latka. Weteran zdecydował się przyjąć propozycję Królewskich. Fabrizio Romano opatrzył tę informację swym słynnym “here we go”. Niebawem powinniśmy otrzymać oficjalne potwierdzenie przedłużenia współpracy.

W sobotę Real wygrał finał Pucharu Króla z Osasuną Pampeluna (2:1). Dla Chorwata było to 23. trofeum, po które sięgnął w białych barwach. Po ostatnim gwizdku potwierdził swoje przywiązanie do klubu.

– Chcę pozostać w Realu Madryt, to pewne. Ten klub to całe moje życie. Real to moje życie – powiedział zawodnik.

Modrić rozegrał w tym sezonie 45 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich sześć bramek i tyle samo asyst.

Czytaj więcej: Problem Guardioli przed meczem z Realem. Obrońca kontuzjowany.

Real Madryt Manchester City 3.25 3.70 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2023 08:48 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin