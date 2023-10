IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Joao Felix

Felix zgodził się na niewielkie wynagrodzenie dołączając do Barcelony

W ostatnim czasie sytuacja Blaugrany poprawiła się

Portugalczyk będzie teraz zarabiał 4 mln euro rocznie

Felix będzie otrzymywał znacznie większe wynagrodzenie

Joao Felix zgodził się na wynagrodzenie o wartości zaledwie 400 000 euro decydując się na wypożyczenia do Barcelony z Atletico. To samo potwierdził na początku tygodnia wiceprezes ds. ekonomicznych klubu Eduard Romeu – To prawda, aby dołączyć do klubu, Joao Felix obniżył swoją pensję do 400 000 euro – przyznał.

Jednak teraz Catalunya Radio donosi, że pensja Joao Felixa wzrośnie dziesięciokrotnie, z 400 000 euro do 4 milionów euro. Portugalczyk i Blaugrana zawsze byli zgodni co do tego, że choć w momencie dołączenia do klubu otrzyma małą pensję to zostanie ona zwiększona, gdy sytuacja finansowa klubu poprawi się.

Jednak kwota 4 milionów euro jest nadal znacznie niższa od tej, którą zarabiał w Atletico Madryt. W raporcie podkreślono ponadto, że to nie będzie miała wpływu na sytuację finansowego Fair Play Barcelony, ponieważ La Liga założyła już wcześniej pensję Joao Felixa na wyższą kwotę na potrzeby obliczeń Fair Play.

