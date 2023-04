Hiszpańska gazeta AS sugeruje, że FC Barcelona może zdecydować się na rozegranie corocznego meczu o Puchar Gampera na stadionie św. Jakuba w Bazylei w Szwajcarii, a zysk z tego wydarzenia może wynieść około 2 milionów euro.

PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona

Barcelonę czeka wyprowadzka z Camp Nou ze względu na remont obiektu

Z tego powodu mecz o Puchar Gampera może zostać rozegrany w Bazylei

Szwajcaria to kraj, w którym urodził się Joan Gamper

Barcelona szuka miejsca do rozegrania meczu o Puchar Gampera

FC Barcelona od wielu lat rozgrywa przed oficjalnym rozpoczęciem sezonu mecz o Puchar Gampera. Oprócz piłkarskiego święta przy okazji tego meczu zawsze odbywa się prezentacja pierwszego zespołu Dumy Katalonii.

Tylko trzykrotnie w swojej historii mecz ten był rozgrywany poza Camp Nou – dwa razy na stadionie Montjuic w 1990 i 1996 roku oraz raz na stadionie Johana Cruyffa w 2021 roku.

Powód przeniesienia rozgrywki do Bazylei nie jest jednak czysto ekonomiczny. Camp Nou ma przejść w przyszłym roku gruntowną renowację i jest to kolejny czynnik w tej zmianie. Co więcej, Laporta poprosił nawet La Liga o zorganizowanie kilku pierwszych meczów w przyszłym sezonie na wyjeździe, ponieważ klub potrzebuje czasu na przygotowanie obiektu Montjuic, które będzie służyć jako stadion rezerwowy.

Nadchodzący mecz o Puchar Gampera będzie wyjątkowy, gdyż zbiegnie się z 125-leciem klubu. Bazylea może być najlepszym miejscem do rozegrania spotkania, biorąc pod uwagę, że jest to kraj, w którym urodził się legendarny Joan Gamper.

Zobacz również: Trudna sytuacja Barcelony w poszukiwaniu prawego obrońcy