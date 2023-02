Pressfocus Na zdjęciu: Nacho Fernandez

Real Madryt doznał drugiej ligowej porażki w 2023 roku. Sposób na drużynę Carlo Ancelottiego w 20. kolejce La Ligi znalazła Mallorca, która wygrała 1:0.

Real Madryt ponownie nie sprostał presji faworyta

Carlo Ancelotti i spółka doznali sensacyjnej, ale zasłużonej porażki

Obrona mistrzostwa Hiszpanii wygląda na nierealny cel

Real bezradny na Majorce

W czwartkowy wieczór Real Madryt rozgrywał zaległy mecz La Ligi. Przeciwnikiem Królewskich była Valencia, która opuściła stolicę Hiszpanii po porażce 0:2. Triumf ten był bardzo potrzebny Królewskim. Ci wcześniej stracili bowiem punkty z Realem Sociedad (0:0). O powtórce takiego scenariusza marzyła Mallorca, czyli niedzielny przeciwnik drużyny Carlo Ancelottiego. Włoski szkoleniowiec nie mógł skorzystać z kontuzjowanego Karima Benzemy, Edera Militao, czy Ferlanda Mendy’ego. Tuż przed spotkaniem z składu wypadł Thibaut Courtois. Belg doznał urazu na rozgrzewce, więc jego miejsce zajął Andriy Lunin.

Ukraiński golkiper nie miał wiele pracy w pierwszej odsłonie meczu. Mallorca nie oddała nawet celnego strzału. Uczynił to zaś klubowy kolega Lunina, czyli Nacho Fernandez. W 13. minucie gospodarze dośrodkowali piłkę w szesnastkę, a tam pojedynek główkowy starał się wygrać stoper Realu. Interweniował ona jednak na tyle niefortunnie, że zdobył bramkę samobójczą. Goście nie odpowiedzieli na tego gola.

𝘾𝙊 𝙏𝙊 𝙕𝘼 𝙂𝙊𝙇 ⁉🤯 Z cyklu "jak to wpadło?" 💥 @realmadriden ma kłopoty!



📺 Starcie Mallorci z Królewskimi możecie oglądać w CANAL+ SPORT2 i CANAL+ online: https://t.co/5ZzEgchxlH pic.twitter.com/oTFQpEHoll — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 5, 2023

Po zmianie stron Real analogicznie jak przed przerwą, zdominował statystykę posiadania piłki. Królewscy oddawali strzały na bramkę gospodarzy, ale prawie żaden z nich nie zmierzał w światło bramki. Najlepszą tego dnia okazję na strzelenie gola miał Marco Asensio. Chwilę przed upływem godziny gry, Hiszpan stanął na jedenastym metrze i zmarnował rzut karny. Intencje przeciwnika wyczuł Predrag Rajkovic i Mallorca wciąż prowadziła 1:0. Rezultat ten utrzymał się już do końca. Oznacza to, że Real traci do prowadzącej w tabeli Barcelony pięć punktów. Jeżeli ta pokona wieczorem Sevillę, strata zwiększy się do ośmiu oczek. Królewskich czeka maraton spotkań w różnych rozgrywkach oraz niełatwy terminarz. Wygranie La Ligi przez ekipę Carlo Ancelottiego zdaje się być mało realne.