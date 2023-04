Luka Modrić ma problem z mięśniami lewego uda i nie będzie do dyspozycji Carlo Ancelottiego w najbliższych tygodniach. Chorwat najprawdopodobniej nie zagra w finale Pucharu Króla oraz pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów - informuje "Relevo" i "La Sexta".

PressFocus Na zdjęciu: Luka Modrić

Real Madryt ma spory problem w kluczowym momencie sezonu

Lukę Modricia czeka przynajmniej dwutygodniowa przerwa w grze

Chorwat nabawił się kontuzji mięśniowej w ostatnim meczu z Gironą

Modrić wypada z gry, Ancelotti ma problem

Jak podaje “Relevo”, Luka Modrić doznał urazu mięśniowego, który może wykluczyć go z gry na dwa tygodnie. Lider środka pola Realu Madryt ma problem z mięśniami lewego uda i wygląda na to, że zabraknie go w bardzo ważnych spotkaniach Królewskich.

Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to kapitan reprezentacji Chorwacji nie będzie do dyspozycji Carlo Ancelottiego w dwóch najbliższych ligowych potyczkach, a także w finale Pucharu Króla (6 maja) i w pierwszym starciu półfinałowym Ligi Mistrzów (9 maja).

37-latek podobno chce zrobić wszystko, aby wykurować się na pojedynki z Osasuną Pampeluna oraz Manchesterem City, ale w tym momencie wydaje się, że występ doświadczonego zawodnika w tych meczach jest praktycznie niemożliwy – dodaje “La Sexta”.