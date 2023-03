PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W niedzielę FC Barcelona pokonała Real Madryt (2:1)

Robert Lewandowski zaliczył piękną asystę drugiego stopnia przy kluczowym golu Blaugrany

Polak, a także Ronald Araujo, okupili jednak zwycięstwo drobnymi urazami

Lewandowski z rozerwanymi getrami, Araujo z urazem mięśniowym – krajobraz po El Clasico

W niedzielę FC Barcelona zanotowała bardzo istotne zwycięstwo nad Realem Madryt (2:1). Trzeba przyznać, że gospodarze zatriumfowali sprawiedliwie, choć i Królewscy mieli tego dnia kilka dobrych okazji i zaprezentowali się lepiej, niż choćby w pierwszym spotkaniu półfinału Pucharu Króla.

Na boisku panowała ostra walka, czego efekty wyraźnie widać na zdjęciach z szatni Dumy Katalonii. Na jednym z nich drużyna cieszy się z ważnego triumfu nad odwiecznym rywalem, Ronald Araujo ma na nim mięśnie przywodziciela obłożone lodem. Już wiemy, że 24-latek najprawdopodobniej opuści zgrupowanie reprezentacji Urugwaju. Ma jednak wrócić do pełni sprawności na rewanżowy mecz Pucharu Króla z Realem Madryt w kwietniu. Z kolei Robert Lewandowski miał na wspomnianym zdjęciu rozdarte getry. To z pewnością pamiątka z jednej z batalii stoczonych przez Polaka z Ederem Militao. Ostatecznie to jednak kapitan Biało-czerwonych mógł cieszyć się w końcówce. Jego piękne zagranie piętą otworzyło Alejandro Balde drogę do asystowania przy trafieniu na 2:1.

Araujo and Lewandowski ended yesterday's match with wounds. pic.twitter.com/ATasoxISmN — Barça Buzz (@Barca_Buzz) March 20, 2023

Nie wydaje się, by Lewandowski doznał poważnego urazu i powinien być w pełni gotowy na pierwsze mecze reprezentacji Polski pod wodzą Fernando Santosa.

Zobacz też: Ancelotti: mamy wątpliwości, co do decyzji sędziego.

Elche FC Barcelona 8.80 5.40 1.36 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 marca 2023 06:40 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin