PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zabrał głos w sprawie powrotu Messiego do Barcelony

Polski napastnik wyraził nadzieję i chęć gry z Argentyńczykiem

O powrocie Lionela Messiego do Barcelony mówi się coraz głośniej

Lewandowski zadowolony z perspektywy gry razem z Messiem

Od jakiegoś już czasu coraz częściej i głośniej mówi się o możliwym powrocie na Camp Nou Lionela Messiego. Argentyńczyk ma ważny kontrakt z PSG tylko do końca czerwca bieżącego roku i niewiele wskazuje, że zawodnik zostanie w klubie. Z tego powodu jedną z opcji jest powrót do FC Barcelony. O takim scenariuszu, a także o grze w ostatnim czasie wypowiedział się Robert Lewandowski.

– Messi zawsze będzie należał do Barcelony. Jeśli wróci, to będzie coś wspaniałego dla piłkarzy i kibiców. Jego miejsce jest w Barcelonie. Nie wiem, co się stanie, nie jestem osobą, o którą należy to pytać, ale mam nadzieję, że zagramy razem w przyszłym sezonie – stwierdził napastnik reprezentacji Polski i Barcelony.

– Nie można zmienić wszystkiego z dnia na dzień. W naszym pierwszym sezonie być może nie jesteśmy w stanie być perfekcyjni w każdym meczu – stwierdził.

