Pressfocus Na zdjęciu: Ferran Torres

Ferran Torres nazywany jest transferowym niewypałem Barcelony. Hiszpan opowiedział o tym co zmienił, aby wydostać się z dołka formy.

Barcelona zapłaciła 55 milionów euro za Ferrana Torresa

Hiszpan nie przekonuje jednak kibiców

Zawodnik zabrał głos w tej sprawie

Piłkarz Barcelony tłumaczy swoje słabsze występy

Ferran Torres to jeden z pierwszych zawodników, który przeniósł się na Camp Nou za kadencji Xaviego. Barcelona nie może być jednak zadowolona z piłkarza, za którego rok temu zapłaciła Manchesterowi City 55 milionów euro. Hiszpan swoją postawą zapracował na miano transferowego niewypału. 22-latek odniósł się do tego.

– Nie jestem winny ceny, jaką chciano za mnie zapłacić. Chciałem przyjść, ponieważ to jest Barça. Trener również do mnie dzwonił. Opuszczenie City nie jest łatwe, ale kontuzja “pomogła” mi w takiej sytuacji. Zawsze czułem się częścią tego, jak wszystko odwróciliśmy – uważa Torres, który przeżywał trudne chwile szczególnie po meczach europejskich pucharów.

– Wiem, że w Barcelonie presja jest bardzo wysoka i latem sięgnąłem dna. Widziałem siebie w ślepym zaułku. Mój sezon nie był dobry i byłem zestresowany. Po meczu przeciwko Napoli nie byłem z siebie zadowolony. Potem odpadnięcie z Eintrachtem. Rozegrałem wiele meczów bez gola i miałem obsesję na ich punkcie. Potem w presezonie doznałem kontuzji i miałem zły okres – rzekł Hiszpan, który teraz wychodzi z dołka formy.

– Teraz jestem nowym Ferranem. Pracowałem z psychologiem. To było konieczne. Teraz czuję się ze sobą dobrze. Przeciwko Cadizowi wiedziałem, że to była dla mnie szansa. To był mój moment. Nauczyłem się, żeby nie zatonąć -powiedział Torres. W tym sezonie trafił on do siatki rywala pięciokrotnie (jedna asysta).

