fot. Imago/IP3press Na zdjęciu: Kylian Mbappe

FC Barcelona przegrała rywalizację z Realem Madryt o Ardę Gulera

Królewscy tego lata mogą jeszcze sięgnąć po Kyliana Mbappe

Joan Laporta ocenił ruchy transferowe swoich rywali

Królewscy oparzą się na hitowym transferze?

Utalentowany Arda Guler wybierał między największymi klubami w Europie. Zabiegała o niego FC Barcelona, lecz finalnie nastolatek przyjął korzystniejszą ofertę ze strony Realu Madryt. Teraz Królewscy pracują nad transferem Kyliana Mbappe, który tego lata może zamienić Parc des Princes na Santiago Bernabeu. Joan Laporta przeanalizował ruchy swoich rywali na rynku.

– Zaproponowaliśmy kwotę, którą uznaliśmy za odpowiednią, biorąc pod uwagę wiek i profil zawodnika, a jeśli gracz wolał dołączyć do innego klubu, szanujemy to. Real robi to, co uważa. Oni mają swój sposób działania. Mbappe to wspaniały zawodnik. Jeśli ta operacja zakończy się na takich warunkach finansowych, o których słyszałem, myślę, że jest to bardzo destabilizująca operacja – uważa.

Laporta sugeruje, że tego lata Dumę Katalonii powinien wzmocnić prawy obrońca. Media informują, że do drużyny może dołączyć Joao Cancelo. Prezydent klubu nie wyklucza możliwości przeprowadzenia takiej operacji.

– To coś realnego, ponieważ wszyscy piłkarze chcą przyjść do Barcelony. Barça to klub, w przypadku którego, jeśli puka do drzwi, zawodnik generalnie bierze go pod uwagę. Cancelo, podobnie jak inni, są zainteresowani. Potem trzeba zobaczyć stopień wynagrodzenia, czy to transfer, czy nie, i zobaczyć, jak układają się te operacje. Ale są wykonalne – zapewnia.

