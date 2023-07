fot. Imago / Urbanandsport Na zdjęciu: Ansu Fati i Robert Lewandowski

Ansu Fati może decydować o sile ofensywnej FC Barcelony w nowym sezonie

W pozytywnym tonie na temat reprezentanta Hiszpanii w rozmowie cytowanej przed Mundo Deportivo wypowiadał się sternik klubu

Katalończycy do ligowego grania wrócą 13 sierpnia

“Rotacja powinna być normą, a nie koniecznością”

FC Barcelona ma ambitne plany związane z nową kampanią. Katalończycy chcą przede wszystkim namieszać w europejskich pucharach, ale liczą też na obronę mistrzostwa La Liga. Niewykluczone, że kluczową postacią w hiszpańskiej ekipie będzie Ansu Fati.

– Widzę przyszłość Ansu w Barcelonie. On chce odnosić sukcesy z nami. Ma talent do bombardowania. Xavi powiedział mi, że Lewandowski i Fati najbardziej punktują na treningach – przekazał Joan Laporta cytowany przez Mundo Deportivo.

– Miał kontuzję, potem rekonwalescencję. De la Fuente ma rację: poziom Ansu jest bardzo wysoki, sam mi o tym powiedział na spotkaniu federacji. Ansu jest teraz jak byk, nigdy taki nie był. A Xavi jest zdeterminowany, by dać mu szansę wykazania się – kontynuował sternik klubu.

– To wspaniale, że mamy Rafinhę, Dembele, Ansu, Lewandowskiego, Abde i Ferrana, ale rotacja powinna być normą, a nie koniecznością, jak to było w zeszłym sezonie. To środek zapobiegawczy – rotacja jest potrzebna, by zminimalizować kontuzje – powiedział prezydent Barcelony.

Czytaj więcej: FC Barcelona rozważa pozyskanie gracza Liverpoolu. Szykuje się sensacyjny powrót?