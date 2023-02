fot. PressFocus Na zdjęciu: Angel Correa

Sobotnie mecze 20. kolejki La Ligi obfitowały w zaskakujące rozstrzygnięcia. Swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie odniosło Elche, które sensacyjnie ograło Villarreal. Kolejną stratę punktów odnotowało natomiast Atletico Madryt.

Sobota pod znakiem niespodzianek

W sobotę miały miejsce cztery spotkania w ramach 20. kolejki La Ligi. Najpierw rozegrane zostało starcie między Espanyolem a Osasuną. Prowadzenie gościom dał Ante Budimir, a w doliczonym czasie pierwszej połowy zawodnicy obu drużyn dostali po drugiej żółtej kartce, osłabiając swoich kolegów. Po przerwie ekipa z Barcelony doprowadziła do wyrównania za sprawą Martina Braithawaite’a.

Największą sensację tego dnia sprawiło Elche, które aż do 20. kolejki czekało na pierwsze ligowe zwycięstwo. Fantastyczne spotkanie rozegrał Pere Milla, który strzelił Villarrealowi aż trzy bramki i zapewnił swojej drużynie komplet punktów. “Żółtą Łódź Podwodną” stać było tylko na jedno trafienie autorstwa Gerarda Moreno.

Po raz kolejny swoich kibiców zawiodło natomiast Atletico Madryt, które długo nie mogło wyjść na prowadzenie. Udało się to osiągnąć w 60. minucie po skutecznym strzale Angela Correi. Radość “Los Rojiblancos” nie trwała długo, bowiem w 83. minucie Getafe doprowadziło do wyrównania. Ten wynik utrzymał się do ostatniego gwizdka arbitra.

Olbrzymie emocje zapewnił nam wieczorny mecz w Andaluzji, gdzie Betis podejmował Celtę Vigo. Do przerwy obie ekipy strzeliły sobie po dwie bramki i pokazały ogromny głód zwycięstwa. Temperatura spotkania również była bardzo wysoka, co udzieliło się zawodnikom w drugiej połowie. po zmianie stron zdecydowanie lepiej radzili sobie goście, którzy w pewnym momencie odskoczyli na dwa trafienia. Na kilka minut przed końcem Betis ponownie złapał kontakt, lecz do wyrównania zabrakło już czasu.

Wyniki sobotnich meczów 20. kolejki La Ligi

Espanyol – Osasuna 1:1 (0:1)

59′ Braithwaite – 45′ Budimir

Elche – Villarreal 3:1 (2:1)

3′, 45+3′, 52′ Milla – 22′ Moreno

Atletico Madryt – Getafe 1:1 (0:0)

60′ Correa – 83′ Unal

Betis – Celta Vigo 3:4 (2:2)

9′ Juanmi, 23′ Canales, 84′ Fekir – 6′ Larsen, 42′, 56′ Veiga, 70′ Aidoo