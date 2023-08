Toni Kroos otwarcie sprzeciwia się transferom do Arabii Saudyjskiej. Uważa, że piłkarze wybierają ten kierunek jedynie z uwagi na pieniądze, a dyskusje o rosnącym poziomie są jedynie przykrywką.

fot. Imago/Joaquin Corchero Na zdjęciu: Toni Kroos

Tego lata wielu piłkarzy zdecydowało się na przenosiny do Arabii Saudyjskiej

Temu ruchowi otwarcie sprzeciwia się Toni Kroos

Pomocnik Realu Madryt dziwi się młodym zawodnikom, którzy rezygnują z gry w Europie

Kroos nie rozumie młodych piłkarzy

Tego lata Arabia Saudyjska jest niesamowicie atrakcyjnym kierunkiem dla piłkarzy z europejskich klubów. Na transfer do któregoś z saudyjskich klubów zdecydowali się już między innymi Karim Benzema, Sadio Mane, Roberto Firmino, N’Golo Kante, Neymar czy Riyad Mahrez.

Toni Kroos otwarcie sprzeciwia się tym działaniom i przekonuje, że jedynym argumentem dla piłkarzy są pieniądze. Dziwi się w szczególności młodym graczom, takim jak Gabri Veiga czy Ruben Neves, którzy nie decydują się na kontynuowanie gry w Europie.

– Doszliśmy do momentu, w którym zaczyna się mówić, że tam gra się ambitną piłkę. Tak naprawdę jednak wszystko kręci się wokół pieniędzy. Piłkarz, który tam idzie, kieruje się wyłącznie finansami i stoi w opozycji do futbolu. Niektórzy podejmują tego typu decyzje w takim momencie, że tak kochana przez nas dyscyplina sportu napotyka trudności.

– Wszyscy mają prawo do decydowania o sobie, jak choćby Cristiano, który udał się do Arabii Saudyjskiej na koniec kariery. Sprawa jednak się komplikuje, kiedy zawodnicy odchodzą tam w połowie kariery i mają jeszcze wystarczająco dużo jakości, by występować dla najlepszych zespołów w Europie – stwierdził niemiecki pomocnik.

