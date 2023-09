IMAGO / Heuler Andrey Na zdjęciu: Vitor Roque

Roque doznał fatalnie wyglądającej kontuzji konstki

Media spodziewały się, że uraz wykluczy go z gry na trzy miesiące

Młody zawodnik powinien wrócić do pełni sił za 40 dni

Dobre rokowania w sprawie powrotu do zdrowia Roque

Vitor Roque w wieku 18 lat radzi sobie doskonale w Brazylii. W tym sezonie w 42 meczach zdobył 20 bramek i zaliczył 8 asyst, jednak w starciu z Internacionalem młody zawodnik doznał poważnie wyglądającej kontuzji. Niektóre media sugerowały, że w tym roku nie wróci do gry.

Kontuzja i możliwy długi czas powrotu do zdrowia nie zmieniły planów Barcelony dotyczących sprowadzenia go do składu w styczniu, ale mimo to dłuższy okres rekonwalescencji byłby ciosem dla klubu.

Jednak teraz Fabrizio Romano informuje, że Roque nie przejdzie operacji z powodu kontuzji. Zamiast tego przyszły zawodnik Barcelony będzie poddany zachowawczemu leczeniu, aby odzyskać siły po kontuzji kostki. Ponadto Athletico Paranaense spodziewa się, że Roque wróci do gry za około 30–40 dni.

