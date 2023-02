PressFocus Na zdjęciu: Mikel Oyarzabal

Real Sociedad San Sebastian oficjalnie ogłosił, że udało się osiągnąć porozumienie z klubową gwiazdą. Nowy kontrakt z klubem z Estadio Anoeta podpisał Mikel Oyarzabal. W umowie zawarto klauzulę wykupu.

Mikel Oyarzabal podpisał nowy kontrakt z Realem Sociedad

25-latek związał się z Baskami długoletnią umową

Porozumienie zawiera klauzulę wykupu

Oyarzabal na dłużej w Sociedad

Mikel Oyarzabal od 2011 roku pozostaje w strukturach klubowych ekipy z San Sebastian. Natomiast w szeregach pierwszej drużyny Txuri-Urdin skrzydłowy występuje już siedem lat. 21-krotny reprezentant Hiszpanii spędzi na Estadio Anoeta kolejne kila sezonów, bowiem właśnie związał się z Baskami nową umową.

Na mocy porozumienia, które zostało podpisane w piątkowy wieczór, Oyarzabal ma zakładać koszulkę Realu co najmniej do końca czerwca 2028 roku. Poprzedni kontrakt obowiązywał do zakończenia sezonu 2023/24. W umowie zawarto klauzulę wykupu, opiewającą na 75 milionów euro. Tyle właśnie będzie musiał zapłacić potencjalny przyszły pracodawca Hiszpana, jeżeli nie będzie chciał negocjować z aktualnym klubem 25-latka.

W tym sezonie Mikel Oyarzabal rozegrał zaledwie dziewięć spotkań i strzelił jednego gola. Skromny dorobek ofensywnego zawodnika to efekt poważnej kontuzji kolana, której doznał na wiosnę 2022 roku.