Vinicius Junior po raz ostatni na boisku pojawił się pod koniec sierpnia

Wydawało się, że Brazylijczyk zagra w niedzielę z Atletico Madryt

Finalnie wypadł z derbów przez problemy żołądkowe

Królewscy wciąż bez gwiazdy

Real Madryt od kilku tygodni musi radzić sobie bez Viniciusa Juniora. Brazylijczyk doznał kontuzji na początku sezonu, a sztab medyczny nie spieszył się ze zgodą na powrót. Klub przygotowywał go do gry w niedzielnych derbach Madrytu. Gwiazdor otrzymał nawet powołanie, lecz finalnie na boisku go nie ujrzymy. Na kilka godzin przed meczem pojawił się oficjalny komunikat.

“Vinicius nie będzie dostępny tego wieczoru na spotkanie Realu Madryt z Atletico w 6. kolejki La Ligi. Skrzydłowy wypada w ostatniej chwili z powodu problemów żołądkowych” – napisano.

Oznacza to, że po kontuzji nie ma już śladu, natomiast powodem absencji są inne problemy. Wydaje się, że Vinicius wróci do gry w środku tygodnia, kiedy to Real Madryt zagra u siebie z Las Palmas.

