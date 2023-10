fot. Imago/Joaquin Corchero Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt zremisował w sobotę z Sevillą 1-1

W trakcie spotkania jeden z kibiców klubu z Andaluzji dopuścił się gestu o podłożu rasistowskim

Vinicius Junior po raz kolejny wystosował komunikat w kwestii rasizmu w Hiszpanii

“Mam nadzieję, że hiszpańskie władze na zawsze zmienią prawo”

Sobotni mecz Realu Madryt z Sevillą zakończył się remisem 1-1. Najpierw samobójcze trafienie zaliczył David Alaba, a później do wyrównania doprowadził Dani Carvajal. Więcej niż o przebiegu starcia, mówi się o zachowaniu jednego z kibiców andaluzyjskiego klubu. W pewnym momencie zaczął on naśladować małpę, co było oczywistym gestem wymierzonym w Viniciusa Juniora.

Brazylijczyka w poprzednim sezonie bardzo często zmagał się z rasistowskimi aktami ze strony kibiców przeciwnych drużyn. W tym przypadku błyskawicznie zareagowała Sevilla, która wyrzuciła delikwenta ze stadionu, a całą sprawę zgłosiła policji.

Po meczu Vinicius opublikował w swoich mediach społecznościowych oświadczenie, w którym komentuje całą sprawę. Wyliczył, że to już 19 akt rasistowski wymierzony w jego kierunku.

“Gratulacje dla Sevilli za jej szybkie działanie i karę w kolejnym smutnym epizodzie dla hiszpańskiego futbolu.

Niestety, mam dostęp do nagrania wideo przedstawiającego kolejny rasistowski czyn podczas sobotniego meczu, tym razem dokonany przez dziecko. Bardzo mi przykro, że nie ma Cię kto uczyć. Inwestuję, i to dużo, w edukację w Brazylii, aby kształtować obywateli o odmiennych postawach.

Twarz dzisiejszego rasisty jest już pokazywana na stronach internetowych, jak przy wielu poprzednich okazjach. Mam nadzieję, że hiszpańskie władze zrobią swoje i raz na zawsze zmienią prawo. Te osoby powinny być karane również karnie.

Byłby to świetny pierwszy krok w przygotowaniach do Mistrzostw Świata w 2030 roku. Chętnie pomogę.

Przepraszam, że się powtarzam, ale to jest pojedynczy epizod numer 19. I tak dalej…” – napisał.

Parabéns ao Sevilla pelo rápido posicionamento e pela punição em mais um triste episódio para o futebol espanhol.



