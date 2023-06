Robert Lewandowski doczekał się przeprosin. Znany portal wprowadził w błąd opinię publiczną

Imago Łukasz Grochała/Cyfra Sport Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Portal wirtualnemedia.pl opublikował artykuł, w którym przekazano, że Oshee zrezygnowało ze współpracy z Robertem Lewandowskim na rzecz Igi Świątek

Tekst zawierał przekłamanie, ponieważ rozwiązanie współpracy było inicjatywą kapitana reprezentacji Polski

Redakcja wirtualnemedia.pl opublikowała przeprosiny i sprostowała nieprawdziwe informacje

Oshee wcale nie zrezygnowało z Roberta Lewandowskiego

W ostatnich dniach redakcja portalu wirtualnemedia.pl opublikowała informacje na temat zerwania przez markę Oshee współpracy z Robertem Lewandowskim. Kapitan reprezentacji Polski przez wiele lat współpracował z firmą, jednak zastąpiony został obecnie przez Igę Świątek.

Z artykułu wynikało, że to kierownictwo firmy Oshee zdecydowało o zerwaniu kontraktu z napastnikiem informacji. Jak się okazało, były to informacje nierzetelne. Zakończenie współpracy, w rzeczywistości zostało zainicjowane ze strony 34-latka.

W czwartek portal wirtualnemedia.pl opublikował oficjalne przeprosiny, które skierował do Roberta Lewandowskiego. Wskazano, że artykuł został przygotowany nierzetelnie, a do tego doprowadził do wprowadzenia opinii publicznej w błąd. Tekst został już zaktualizowany o potwierdzone informacje.

