Girona jest sensacyjnym liderem La Liga. Jeżeli Real Madryt w sobotę pokona kataloński klub, to wróci na szczyt tabeli. Znamy kadrę Królewskich na to spotkanie.

IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt w starciu z Gironą zagra bez czterech kontuzjowanych piłkarzy

Z urazami zmagają się Thibaut Courtois, Eder Militao, Arda Gueler oraz David Alaba

Jeśli Królewscy wygrają sobotni mecz, to po krótkiej przerwie wrócą na fotel lidera La Liga

Czterech nieobecnych w kadrze Realu Madryt

Carlo Ancelotti ogłosił listę powołanych zawodników na mecz z Gironą. Włoski szkoleniowiec w sobotę wieczorem na pewno nie będzie mógł skorzystać z takich zawodników jak Thibaut Courtois, Eder Militao, Arda Gueler oraz David Alaba.

Belg i Brazylijczyk z powodu zerwania więzadła krzyżowego w kolanie wypadli do niemal końca sezonu, Turka czeka kolejna, miesięczna pauza, a Austriak ma odpoczywać od 7 do 14 dni. W kadrze Królewskich znaleźli się za to ostatnio narzekający na problemy zdrowotne Vinicius Junior, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Dani Carvajal, a także Antonio Ruediger.

Pierwszy gwizdek w rywalizacji Girony z Realem Madryt w ramach 8. kolejki La Liga już w najbliższą sobotę, 30 września o godzinie 18:30.