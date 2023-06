IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Joselu

Joselu zgodnie z przewidywaniami wzmocnił linię ataku Realu Madryt

33-letni napastnik nie krył radości z możliwości dołączenia do Królewskich

Reprezentant Hiszpanii przyznał, że zawsze marzył o powrocie na Santiago Bernabeu

“Real z wielkim szacunkiem podszedł do Espanyolu”

Joselu po jedenastu latach wrócił do Realu Madryt, który chciał wzmocnić atak po odejściu Karima Benzemy. Środkowy napastnik został wypożyczony z opcją wykupu do drużyny Królewskich z Espanyolu Barcelona. Los Blancos we wtorek zaprezentowali swój najnowszy nabytek.

– To jeden z najlepszych dni w moim życiu. Real Madryt jest najlepszym klubem na świecie. Chciałem tu wrócić. Jestem madridistą. Numer 14? Nie ma znaczenia, z jakim numerem zagram. Jestem dumny z bycia zawodnikiem tego klubu – powiedział Joselu na swojej prezentacji.

– Zamknęliśmy umowę kilka dni temu. Zawsze marzyłem, aby tutaj być. Moja rodzina nie może uwierzyć, że to się udało, że już jesteśmy w Madrycie. Real z wielkim szacunkiem podszedł do Espanyolu, który walczył o utrzymanie. Z rozmowami czekali do końca, aby zobaczyć, co się wydarzy – dodał snajper, który ostatnio triumfował w Lidze Narodów.