fot. PressFocus Na zdjęciu: Jordi Alba

FC Barcelona ma aktualnie osiem punktów przewagi w tabeli La Liga przed Realem Madryt. Na temat szans na wygranie mistrzostwa Hiszpanii wypowiedział się ostatnio Jordi Alba.

FC Barcelona celuje w tym sezonie w mistrzostwa Hiszpanii

Na temat walki o mistrzowski tytuł głos zabrał Jordi Alba

33-latek przekonuje, że Barca w walce o mistrzostwo nie może pozwolić sobie na rozprężenie

Jordi Alba wypowiedział się na temat rywalizacji z Realem o mistrzostwo

FC Barcelona po wielu zmianach, jakie miały miejsce w klubie latem wygląda na to, że na dobre wróciła na zwycięskie tory. Pod wodza Xaviego Hernandeza ekipa z Camp Nou znów liczy się w grze o wygranie mistrzostwa La Liga.

Barca w tym roku pokonała już ekipę z Madryt w starciu o Superpuchar Hiszpanii. Jordi Alba wrócił pamięci do potyczki, która miała miejsce 15 stycznia. Katalończycy wygrali wówczas 3:1.

– Ta wygrana była dla wszystkich w klubie punktem zwrotnym. Wiadomo, jak wszyscy cules podchodzą do tego starcia i to nas jeszcze bardziej zmotywowało. To był bardzo dobry finał. Byliśmy lepsi i zasłużyliśmy na trofeum – powiedział Jordi Alba cytowany przez Markę.

– Zwycięstwo dodało zespołowi pewności siebie. Zwłaszcza młodym zawodnikom, bo to ich pierwsze trofeum. To był dla nich bardzo szczególny moment. Widać to było po ich twarzach – przekonywał Hiszpan.

Aktualnie Barca jest liderem w tabeli ligi hiszpańskiej. Jordi Alba jednak twardo stąpa po ziemi.

– Z doświadczenia mogę powiedzieć, że przed nami jeszcze wiele meczów, a Real Madryt będzie walczył do końca. Będzie nam bardzo ciężko. Mamy dużą przewagę (8 punktów – przyp. red.), ale nie możemy się odprężyć. Zwycięstwo jest w naszych rękach – powiedział zawodnik.

Czytaj więcej: Joao Felix: nie żałuję podpisania kontraktu z Atletico