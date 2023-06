Hiszpański gigant odrzucił Daviesa z powodu narodowości? “Bo jestem Kanadyjczykiem”

Alphonso Davies zszokował swoją wypowiedzią w podcaście Say Less, twierdząc, że niegdyś prezydent FC Barcelony odrzucił go z powodu narodowości. Kanadyjczyk zdradził szczegóły nieudanego transferu.

Nieudany transfer Daviesa do Barcelony. Kanadyjczyk zdradził powody

Alphonso Davies, obrońca Bayernu Monachium, jest łączony z wieloma innymi klubami. Kanadyjczyk ponoć znajduje się na liście życzeń Realu Madryt, który poszukuje klasowego lewego defensora. Jednak sam zawodnik przyznał, że jego cel jest jasny.

– Plotki o transferach krążą, ale koniec końców to wciąż plotki. Zostały mi jeszcze dwa lata w Bayernie. Moim głównym celem jest gra w Bayernie i pomaganie drużynie – przyznał Davies.

W rozmowie z Say Less piłkarz Bayernu Monachium wrócił do sytuacji sprzed kilku lat i zdradził kulisy nieudanego transferu do FC Barcelony. Według niego prawdopodobnym powodem była jego narodowość, która nie odpowiadała Josepowi Bartomeu. Później przeniósł się do Niemiec.

– Barcelona rzeczywiście próbowała, ale prezydent powiedział, że mnie nie chcą. Powiedzieli, że mnie nie chcą, bo jestem Kanadyjczykiem. Nie będę kłamać, że to trochę zmiażdżyło moje uczucia – powiedział Davies dla Say Less.