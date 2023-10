Niedzielny mecz FC Barcelony z Granadą dziennik "Sport" zapowiedział dość zaskakującą frazą. "Świeże powietrze w miejsce Lewandowskiego" - piszą dziennikarze, odnosząc się do młodości, która ma zastąpić Polaka.

IMAGO / @guelbergoes Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w najbliższym czasie nie zagra w meczach Barcelony

Wszystko przez uraz, którego nabawił się w meczu z FC Porto

Dziennik “Sport” pisze o “Świeżym powietrzu w miejscu Lewandowskiego”

To on zastąpi Lewandowskiego

Robert Lewandowski w ostatnim czasie znajduje się w ogniu sporej krytyki. Czasami mniej, a czasami bardzie zasłużonej. Niemniej faktem jest, że napastnik jest daleki od dobrej formy strzeleckiej w zespole Barcelony, przez co kibice i dziennikarze często uderzali i uderzają w 35-latka. Forma kapitana reprezentacji Polski jednak wciąż jest sinusoidą. Ale być może coś zmieni się po kontuzji, której “Lewy” nabawił się w meczu z FC Porto.

Zanim jednak to nastąpi, FC Barcelonę czeka mecz z Granadą w La Liga. Hiszpański dziennik “Sport” to spotkanie zapowiada dość zaskakującą frazą. Świeże powietrze w miejsce Lewandowskiego. Xavi w niedzielę postawi w ataku na Joao Felixa, Lamine’a Yamala i Ferrana Torresa. Ten ostatni wystąpi na szpicy – piszą dziennikarze odnosząc się do młodości, która ma zastąpić Polaka.

