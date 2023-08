fot. Imago/guelbergoes Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior po nieco ponad kwadransie meczu musiał zakończyć swój występ

Brazylijczyk po jednym z rajdów poczuł ból i padł na murawę

Carlo Ancelotti nie spodziewa się długiej absencji gwiazdora

Kolejny uraz w ekipie Królewskich

Real Madryt w piątek mierzył się z Celtą Vigo, którą pokonał 1-0 po kolejnym trafieniu Jude Bellinghama. To spotkanie pechowo zakończyło się dla Viniciusa Juniora, który już nieco po ponad kwadransie gry musiał opuścił murawę. Po jednym z rajdów Brazylijczyk poczuł ból i nie był w stanie kontynuować gry.

Królewscy od początku sezonu mierzą się ze sporymi problemami zdrowotnymi. Wielomiesięcznych kontuzji nabawili się już Thibaut Courtois oraz Eder Militao. Kibice obawiali się, że kolejny gwiazdor wypadnie na dłużej. Po meczu uspokoił ich jednak Carlo Ancelotti, który nie spodziewa się poważnego urazu.

– Vini poczuł ból w udzie i go zmieniliśmy. Wkrótce dowiemy się, co mu dolega. Nie sądzę jednak, by było to coś poważnego. Chciał grać dalej, ale czuł dyskomfort. Nie wystąpi z Getafe, ale podczas przerwy na reprezentacje dojdzie do siebie – mówi włoski szkoleniowiec.

Dokładną diagnozę stanu zdrowia Viniciusa Juniora poznamy w poniedziałek. Wówczas przeprowadzone zostaną kompleksowe badania.

