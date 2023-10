IMAGO / @guelbergoes Na zdjęciu: Ferran Torres

Granada w niedzielę podejmie u siebie Barcelonę

Xavi Hernandez nie może liczyć na kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego

Poznaliśmy już wyjściowe składy na to spotkanie

Felix i Ferran mają wejść w buty Lewego. Składy na mecz Barcy z Granadą

FC Barcelona musi w niedzielny wieczór pokonać Granadę, by utrzymać dystans punktu do liderującego Realu Madryt. Poznaliśmy już wyjściowe składy na to spotkanie. Xavi Hernandez miał niemały ból głowy z doborem personaliów. Do grona kontuzjowanych Frenkiego de Jonga i Pedriego dołączył bowiem ostatnio Robert Lewandowski.

Między słupkami Granady zobaczymy Andre Ferreirę. Dostępu do jego bramki spróbują strzec Ricard Sanchez, Alvaro Fernandez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel i Carlos Neva. W drugiej linii zagrają Gerard Gumbau i Gonzalo Villar, zaś w ofensywie Lucasa Boye oskrzydlać będą Myrto Uzuni i Bryan Zaragoza.

W bramce Dumy Katalonii stanie Marc-Andre ter Stegen. Przed nim wystąpią Joao Cancelo, Andreas Christensen, Jules Kounde i Alejandro Balde. Linię pomocy stworzą Oriol Romeu, Gavi oraz Fermin Lopez. Z kolei w buty Roberta Lewandowskiego mają wejść Joao Felix z Ferranem Torresem, wspierani przez Lamine Yamala.

Wyjściowe składy na mecz Granada CF – FC Barcelona:

Granada: Ferreira – Sanchez, Fernandez, Rubio, Miquel, Neva – Gumbau, Villar – Uzuni, Boye, Zaragoza

FC Barcelona: ter Stegen – Cancelo, Christensen, Kounde, Balde – Romeu, Gavi, Fermin – Felix, Torres, Yamal

Początek starcia już o godzinie 21:00.

