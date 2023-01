PressFocus Na zdjęciu: Joselu

To było popołudnie pięknych trafień na Coliseum Alfonso Perez. Najpierw gola z okolicy środka boiska zdobył Joselu. Niedługo potem kapitalnym uderzeniem z narożnika pola karnego popisał się Enes Unal. Ostatnie słowo należało do gości, którzy ostatecznie triumfowali 2:1.

Strzelanie już w szóstej minucie rozpoczął Joselu, który trafił z okolicy środka boiska

Na odpowiedź gospodarzy nie trzeba było długo czekać. W siódmej minucie pięknie z narożnika przymierzył Unal

Ostatecznie trzy punkty powędrowały do Barcelony, ponieważ w drugiej połowie gola na 2:1 zdobył Javi Puado

Kapitalne gole w spotkaniu La Liga

O 14:00 rozpoczęło się spotkanie Getafe z Espanyolem. Faworytami byli gospodarze, ale to goście objęli prowadzenie. W szóstej minucie piłka trafiła do Joselu, ten zauważył wysuniętego golkipera rywali i oddał strzał z kilkudziesięciu metrów. To była naprawdę niecodzienna bramka.

Niedługo potem odpowiedział Unal, który kapitalnie przymierzył z narożnika pola karnego. Bramkarz Papużek próbował interweniował, ale nie był w stanie nic zrobić.

Ładny był także trzeci gol. W 62. minucie Javi Puado dynamicznie wbiegł między rywali, a potem przeniósł piłkę nad Davidem Sorią. Ta bramka dała Katalończykom wygraną 2:1 i trzy oczka.

W tym momencie gospodarze zajmują 15. miejsce. Goście są o lokatę wyżej. W 17. spotkaniach obie drużyny zdobyły dokładnie po 17 oczek.

