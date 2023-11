IMAGO / Oscar J. Barroso Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham robi furorę swoimi występami w Realu Madryt

Anglik przedstawił się całemu światu genialnym El Clasico

Wyjątkowych słów na temat pomocnika użył Joe Cole

Jude Bellingham komplementowany. “To idealny zawodnik”

Jude Bellingham latem zamienił Borussię Dortmund na Real Madryt i szybko znalazł się na ustach całego piłkarskiego świata. Pomocnik Królewskich notuje doskonałe występy, za co zbiera wiele komplementów. Wyjątkowych słów na jego temat użył Joe Cole, były piłkarz m.in. Chelsea, a obecnie ekspert telewizji TNT Sports.

– Messi ma 36 lat i nigdy nie osiągnął tego punktu – dlatego porównuję do niego Bellinghama. Piłka nożna jest dla niego łatwa. Bóg go czymś pobłogosławił, ale on włożył w to całą pracę i wszystko inne. To ten jedyny, nie mam problemu z mówieniem tego o nim. Jedyną rzeczą, która może powstrzymać Jude’a Bellinghama, są kontuzje – ocenił.

– Jude to idealny egzemplarz fizyczny na piłkarza, ale też mentalnie wyciągnął już wszystkie lekcje, spełnił wszystkie kryteria, technicznie jest również elitarny. Gdybyś stworzył piłkarza w laboratorium, stworzyłbyś Jude’a Bellinghama – on spełnia wszystkie kryteria – powiedział Cole.

Zobacz także: Bellingham nie ukończył treningu, Ancelotti komentuje jego sytuację