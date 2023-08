Arda Guler doznał poważnej kontuzji łąkotki, która wykluczy go z gry na dłuższy okres. Jak informuje turecki serwis Milliyet, wcześniej władze Fenerbahce nie zgodziły się na operację utalentowanego piłkarza, chcąc go sprzedać za wielkie pieniądze.

IMAGO / Javier Rojas Na zdjęciu: Arda Guler

Real sprowadził Gullera z Fenerbache za 20 mln euro

Turek bardzo szybko nabawił sił się poważnej kontuzji kolana

Jak się okazuje, Fenerbahce wiedziało o jego problemach zdrowotnych

Guler poważnie kontuzjowany. Fenerbahce wiedziało o problemach zdrowotnych

Arda Guler od jakiegoś czasu pozostaje poza grą. Początkowo Real Madryt przekonywał, że to niegroźny uraz. Jednak teraz wiadomo już, że Turek doznał poważnej kontuzji kolana. Zawodnik wrócił do Madrytu, by poddać się leczeniu.

Po fakcie turecki serwis Milliyet ujawnia szokujące informacje. Ponoć Fenerbahce doskonale wiedziało o problemach zdrowotnych Ardy Gulera. Klubowi lekarze zalecali operację, określając stan jako “tykającą bombą zegarową, która kiedyś wybuchnie'”. Jednak władze nie zgodziły się na to, chcąc sprzedać piłkarza za ogromne pieniądze. Na nieszczęście zawodnika i Królewskich w końcu doszło do poważnej kontuzji.