IMAGO / Ronaldo Barreto Na zdjęciu: Endrick

Real Madryt intensywnie poszukuje talentów na rynku brazylijskim

Kolejną gwiazdą ma być Endrick, za którego Królewscy zapłacili 60 milionów euro

Były skaut Los Blancos ma wątpliwości co do wieku utalentowanego napastnika

Endrick ma więcej lat, niż jest podawane? Były skaut Realu Madryt zszokował

Real Madryt upatrzył Endricka jako kolejną perełkę brazylijskiej piłki. Królewscy zapłacili za utalentowanego napastnika 60 milionów euro. Jednak dołączy on do klubu, dopiero gdy ukończy 18 lat. Stanie się to dokładnie 21 lipca 2024 roku.

Tymczasem szokującą wypowiedzią podzielił się były skaut Realu Madryt – Manolo Romero. Na antenie Cadena SER przyznał, że ma spore wątpliwości co do wieku Endricka. Według niego piłkarz może być starszy, niż jest podawane.

– Zawsze miałem wątpliwości, czy wiek, jaki mu dajemy, jest odpowiedni. Fizycznie jest zbyt dobrze rozwinięty i zawsze mam w pamięci anegdotę o Radamelu Falcao, który przybył do Europy starszy niż zapewniano – stwierdził Romero.

🇧🇷 Ancien recruteur pour le Real Madrid, Manolo Romero a émis des doutes sur l'âge d'Endrick,. L'attaquant brésilien arrivera au club en juillet prochain, le jour de ses 18 ans.https://t.co/Tj8EDoNOAU — RMC Sport (@RMCsport) September 12, 2023

