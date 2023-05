Eden Hazard zamierza wypełnić obowiązujący do 2024 roku kontrakt z Realem Madryt. Później belgijski skrzydłowy rozważy zakończenie piłkarskiej kariery - informuje portal "Relevo".

fot. PressFocus Na zdjęciu: Eden Hazard

Eden Hazard zamierza pozostać w Realu Madryt na jeszcze jeden sezon

Królewscy z chęcią rozstaliby się z Belgiem już teraz

Co ciekawe, po wypełnieniu kontraktu z mistrzem Hiszpanii skrzydłowy może zakończyć piłkarską karierę

Brutalny upadek legendy Chelsea?

Transfer do Realu Madryt miał zagwarantować Edenowi Hazardowi miejsce wśród najlepszych piłkarzy świata. Gwiazdor Premier League nie sprostał jednak wyzwaniu i w Hiszpanii najczęściej zawodził. Na przeszkodzie do regularnych występów stały także problemy zdrowotne, które raz na jakiś czas zmuszały Belga do krótszych lub dłuższych absencji.

Obecnie w Madrycie już nikt na niego nie liczy. Marzeniem władz Królewskich byłoby rozstanie z Hazardem wraz z zakończeniem tego sezonu. Najprawdopodobniej tak się nie stanie, gdyż priorytetem samego zawodnika jest wypełnienie obowiązującej do 2024 roku umowy.

Co ciekawe, kontrakt z Realem może być dla Hazarda ostatnim w karierze. W jego głowie roi się pomysł, aby po rozstaniu z mistrzem Hiszpanii przejść na piłkarską emeryturę. “Relevo” informuje, że Belg jest zadowolony ze swojego dorobku, a ponadto spełnił już największe marzenie o grze dla 14-krotnego zdobywcy Ligi Mistrzów.

Jeśli Hazard zdecyduje się na kontynuowanie kariery, najprawdopodobniej czeka go opuszczenie Europy. 31-latek nie jest łakomym kąskiem dla drużyn z czołowych lig, natomiast byłby interesującym wzmocnieniem w Stanach Zjednoczonych bądź Arabii Saudyjskiej.

