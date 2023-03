Źródło: AS I The Athletic

fot. PressFocus Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Thibaut Courtois opuścił w niedzielę zgrupowanie reprezentacji Belgii

Bramkarz udał się do Madrytu, aby przejść badania po urazie mięśnia przywodziciela

Będzie on zdolny do gry na najbliższe spotkanie Królewskich

Fałszywy alarm, Courtois może grać

W niedzielę zadrżały serca kibiców Realu Madryt. Thibaut Courtois przedwcześnie opuścił zgrupowanie reprezentacji Belgii, gdyż doszło w jego przypadku do urazu mięśnia przywodziciela. Bramkarz wrócił do stolicy Hiszpanii, gdzie przeszedł badania.

Te wprowadziły do szatni Królewskich wiele spokoju. Okazuje się, że nie wykazały one poważnej kontuzji, a jedynie niegroźne naciągnięcie, z którym Courtois szybko sobie poradzi. Ma on wrócić do treningów już w najbliższą środę i być gotowy na pierwszy mecz Realu Madryt po przerwie reprezentacyjnej.

W obecnym sezonie Courtois mierzył się już z problemami zdrowotnymi, przez które opuścił kilka spotkań. Teraz nic nie wskazuje na to, aby miał ominąć zbliżający się dwumecz z Chelsea w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

