fot. Imago / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico Madryt ma ambitne plany związane z nowym sezonem 2023/2024

Diego Simeone w rozmowie z Marką między innymi wypowiedział się na temat celów drużyny

Stołeczny zespół zacznie ligowe zmagania od potyczki z Granadą, która odbędzie się 14 sierpnia o 21:30

“Widoczny postęp u zawodników”

Atletico Madryt już w najbliższy weekend zacznie zmagania w nowym sezonie ligowym. Pierwszym przeciwnikiem stołecznej ekipy będzie Granada. Tymczasem o wyzwaniach przed startem nowej kampanii wypowiedział się opiekun ekipy z Wanda Metropolitano.

– Czy Atletico pod moimi rządami gra źle? Rozumiem, że przylepiono do mnie tę łatkę i będzie się o tym mówić, bez względu na to, co zrobimy. Wygraliśmy mistrzostwo La Liga w sezonie 2020/2021 niesamowitą pierwszą rundą. Zagraliśmy dobrze – inaczej nie da się pokonać Realu Madryt czy Barcelony z ich wybitnymi zawodnikami – mówił Diego Simeone cytowany przez Markę.

– Trzeba patrzeć na liczbę wygranych meczów, goli, to całe wyjaśnienie. Cieszymy się, bo widzimy postęp u zawodników, których mamy teraz – oni domagają się, byśmy stanęli na głowie i poszukali, co jeszcze mogą poprawić – powiedział Argentyńczyk.

– Dobra gra oznacza wygraną. Nie można tego lepiej wyjaśnić. Reszta to tylko akapity kłamstw – zakończył Simeone.

