Ousmane Dembele nawiązał specjalną więź z Xavim Hernandezem

Francuz regularnie podkreśla swoje przywiązanie do FC Barcelony

Skrzydłowy wyjawił, że marzy o wygraniu Ligi Mistrzów z mistrzem Hiszpanii

“Zdobycie Ligi Mistrzów z ukochanym klubem to coś świetnego”

Kariera Ousmane’a Dembele w FC Barcelonie to pasmo wzlotów i upadków. Przy tym trzeba podkreślić, że wzlotów jest znacznie więcej, odkąd drużynę przejął Xavi Hernandez. Trener ufa reprezentantowi Francji i miał wielki udział w przedłużeniu jego umowy do 2024 roku. Od jakiegoś czasu 26-latek regularnie podkreśla swoje przywiązanie do bordowo-granatowych barw. To tym istotne, że tego lata klub spróbuje ponownie prolongować jego kontrakt.

– Kibicowałem Barcelonie odkąd byłem bardzo młody. Zawsze byłem fanem tego wspaniałego klubu. W tym sezonie mogłem zrobić więcej. Nie jestem zadowolony, bo doznałem kontuzji. Mój rozwój w Barcelonie spowolniły urazy – wyznał Dembele w rozmowie z Telefoot.

26-latek chciałby też ponownie występować w bordowo-granatowych barwach wraz z Leo Messim.

– To legenda Barcelony. Zobaczyć go ponownie w naszym zespole byłoby czymś wyjątkowym – wyznał skrzydłowy. Wyjawił także swoje największe marzenie. – Moim największym marzeniem jest wygranie Ligi Mistrzów z Barceloną. Zdobycie tego trofeum z ukochanym klubem to coś świetnego – dodał.

Dembele rozegrał w tym sezonie 33 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich osiem bramek i siedem asyst.

