Frenkie de Jong nie wziął udziału we wtorkowym treningu Barcelony. Kontuzja mięśniowa wykluczy podstawowego zawodnika Dumy Katalonii ze środowego El Clasico w Pucharze Króla.

PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda podczas marcowego meczu Barcelony z Realem Madryt w La Lidze (2:1)

Holender nie pojechał na zgrupowanie reprezentacji, ale miał wrócić na kolejne El Clasico – tym razem w Pucharze Króla

Niestety, pomocnik we wtorek wciąż nie trenował z zespołem. To oznacza, że Xavi będzie musiał dopisać de Jonga do długiej listy nieobecnych przed kluczowym starciem

De Jong pozostanie na liście kontuzjowanych. El Clasico nie dla Holendra

Do ostatnich godzin ważyło się ewentualne uczestnictwo Frenkiego de Jonga w środowym meczu Barcelony z Realem Madryt. To mecz niezwykle istotny dla Blaugrany. W pierwszym półfinale wygrała na Santiago Bernabeu 1:0. Ma zatem skromną przewagę przed rewanżem u siebie. Jeśli pokona Królewskich, stanie przed wielką szansą na zakończenie sezonu z trzema krajowymi trofeami.

W meczu udziału nie wezmą Andreas Christensen, Pedri oraz Ousmane Dembele. De Jong doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda podczas poprzedniego Klasyku – tamtym razem odbywał się w ramach La Ligi. Nie wziął udziału w zgrupowaniu reprezentacji Holandii, by wrócić do zdrowia. Sztab Dumy Katalonii rozważał nawet podanie mu leków przeciwbólowych, gdyby znajdował się na finalnym etapie rekonwalescencji. Nic z tego. We wtorek 25-latek nie wziął udziału w treningu drużyny; przebywał jedynie na siłowni. Nie ma zatem szans, że otrzyma zielone światło na pucharowe starcie.

De Jong rozegrał w tym sezonie 34 spotkania. Zanotował w nich dwie bramki i asystę.

