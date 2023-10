fot. Imago / Sportsphoto Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt cały czas ma w planach pozyskanie Kyliana Mbappe

Ostatnio na temat francuskiego zawodnika kilka zdań wyraził członek zarządu Realu Madryt

Realny scenariusz zakłada, że 2024 rok upłynie pod znakiem kontynuacji sagi transferowej z udziałem piłkarza

“Real Madryt daje gwarancje”

Real Madryt co prawda jest na starcie trwającego sezonu, ale myślami jest już przy najbliższym letnim oknie transferowym. Można przypuszczać, że w jego trakcie kontynuowana będzie saga transferowa z udziałem Kyliana Mbappe i jego ewentualnej przeprowadzki do zespołu z Estadio Santiago Bernabeu.

– Tego lata Mbappe miał okazję przenieść się do Realu Madryt. Aby to zrobić, musiałby zrezygnować z bardzo dużych premii, na które zgodził się już z PSG. Poza tym byłby to transfer. Kwota, jaką trzeba byłoby zapłacić, aby pozyskać Mbappe rok wcześniej, byłaby szalona. Nie było sensu kupować Mbappe rok wcześniej, nawet gdyby zajął miejsce Karima Benzemy – mówił Jose Manuel Otero cytowany przez As.com.

– Mamy nadzieję, że Mbappe czuje to samo, co Bellingham. Wierzę, że zgodzi się na transfer. Kiedy Mbappe przejdzie do Realu Madryt, osiągnie chwałę. Do tego czasu będzie się wokół niej kręcił. Pewnego dnia wygra Ligę Mistrzów – przekonywał członek zarządu Realu Madryt.

– Teraz wydaje się, że PSG stało się słabsze niż wcześniej – nie ma już tak dobrych zawodników. Real Madryt daje gwarancje, jest tu powaga, która daje rezultaty. Wierzę, że Mbappe zgodzi się na zmianę klubu, gdy zostanie wolnym agentem. Oczywiście urodził się, aby grać dla Realu Madryt – przekonywał Otero.

– Gdybyśmy w sytuacji z Mbappe wykonali zły ruch, PSG próbowałoby zaszkodzić Realowi Madryt. Jeśli Mbappe zdecyduje się na transfer, a mam nadzieję, że stanie się to w 2024 roku, zrobi to przy zachowaniu odpowiednich zasad – tak, aby nikt nie mógł nam zarzucić tajnych porozumień – przekonywał działacz.

