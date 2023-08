IMAGO / Victor Posadas Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Thibaut Courtois zerwał więzadła krzyżowe przednie w lewym kolanie

Belg wypada z gry na co najmniej kilka miesięcy

Krótkim wpisem na Instagramie przekazał, że nie chce się załamywać

Thibaut Courtois: Czas, aby to zaakceptować

Thibaut Courtois doznał poważnej kontuzji podczas treningu. Kluczowy piłkarz Realu Madryt, zerwał więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie. Teraz czeka go długa przerwa od gry, ale Belg nie ma zamiaru się załamywać.

– Nigdy nie spodziewasz się, że przejdziesz przez coś takiego, ale teraz nadszedł czas, aby to zaakceptować i zrobić wszystko, aby to przezwyciężyć i wrócić jeszcze silniejszym. Dziękuję wszystkim za wasze wsparcie, waszą miłości i słowa otuchy. Zapewniam, że motywuje mnie to do jak najszybszego powrotu do zdrowia – napisał Thibaut Courtois na Instagramie.

Jak poinformował talkSPORT, w ramach zastępstwa podstawowego golkipera Real Madryt prowadzi zaawansowane rozmowy z Davidem de Geą.

