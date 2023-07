Cesc Fabregas zakończył piłkarską karierę

Cesc Fabregas ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. Hiszpan to były pomocnik reprezentacji Hiszpanii i takich europejskich gigantów jak: Arsenal, Chelsea, czy FC Barcelona.

Źródło: The Telegraph

fot. Imago / Stefano Nicoli / LaPresse Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Były reprezentant Hiszpanii oficjalnie zakończył karierę

Cesc Fabregas podjął decyzję o zawiezeniu butów na kołku

36-latek w trakcie swojej kariery miał okazję świętować wiele sukcesów

Legenda rozpocznie przygodę z trenerką

Cesc Fabregas zadebiutował w 2003 roku w Arsenalu. W całej swojej karierze wygrał 16 tytułów. Hiszpan ma też na swoim koncie dwa mistrzostwa Europy i triumf na mundialu. Ponadto wygrywał mistrzostwo Premier League z Chelsea w sezonie 2014/2015 i mistrzostwo La Liga z FC Barcelona w kampanii 2012/2013.

“Z wielkim smutkiem ogłaszam, że nadszedł czas, abym zawiesił buty na kołku. Będę cenił każdy dzień od moich pierwszych dni w Barcelonie, Arsenalu, ponownie w Barcelonie, Chelsea, AS Monako i Como. To była podróż, której nigdy nie zapomnę” – cytował wypowiedź byłego reprezentanta kraju The Telegraph.

“Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli: kolegom z drużyny, trenerom, prezesom, właścicielom, kibicom i mojemu agentowi. Dziękuję całej mojej rodzinie: od rodziców i siostry po żonę i dzieci. Doceniam twoje rady i mentoring. Również specjalne podziękowania dla przeciwników, którzy nieustannie czynili mnie silniejszym” – uzupełnił Fabregas.

Według angielskich mediów 36-latek planuje w najbliższym czasie zacząć karierę trenerską.

