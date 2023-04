PressFocus Na zdjęciu: Pacheta

Pacheta zwolniony po dotkliwej porażce z Realem Madryt

W przeszłości prowadził Koronę Kielce

Hiszpan może wkrótce wykonać ogromny trenerski krok

Dziś zwolniony, a wkrótce może objąć Villarreal

Real Valladolid uległ w niedzielę na wyjeździe Realowi Madryt aż 0:6. Dla Pachety był to trenerski debiut na Estadio Santiago Bernabeu. Jednak tego dnia hiszpański szkoleniowiec nie będzie wspominał miło, ponieważ po raz ostatni poprowadził klub z Estadio Jose Zorila. 55-latek od 2021 roku trenował Real Valladolid, z którym udało mu się awansować do hiszpańskiej ekstraklasy.

Polscy kibice mogą dobrze kojarzyć nazwisko Pachety. Bowiem hiszpański szkoleniowiec w sezonie 2013/14 pracował w Koronie Kielce. Zespół pod jego wodzą zajął trzynaste miejsce na koniec rozgrywek i wówczas nikt nie przypuszczał, że Pacheta będzie pracował na poziomie La Liga.

Jeden z hiszpańskich dziennikarzy informował kilka dni temu, że Pacheta to jeden z kandydatów do objęcia Villarrealu. Na Estadio La Cerámica nie do końca są zadowoleni z Quique Setiena, byłego szkoleniowca Barcelony. Zarząd “Żółtej Łodzi Podwodnej” rozgląda się więc za inną opcją. Osobowość i charyzma Pachety wzbudza podziw władz aktualnie szóstej siły La Ligi.

