Vinicius Junior to obecnie niekwestionowana gwiazda Realu Madryt. Jednak o reprezentanta Brazylii starała się także FC Barcelona. André Cury, agent Vitora Roque i były skaut Blaugrany, twierdzi, że wychowanek Flamengo był blisko przenosin na Camp Nou.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Vinicius Junior (Real Madryt - FC Barcelona)

Vinicius Junior od lipca 2018 roku zakłada koszulkę Realu Madryt

O Brazylijczyka starała się także FC Barcelona

Były skaut Blaugrany twierdzi, że napastnik zdradził klub z Camp Nou

Barcelona. “Vinicius płakał po meczu z PSG”

Vinicius Junior jest zawodnikiem Realu Madryt od lata 2018 roku. Królewscy zapłacili za niego Flamengo 45 milionów euro. Od tego momentu napastnik rozegrał łącznie 225 spotkań w koszulce Los Blancos, strzelił 59 goli i zanotował 64 asysty.

Brazylijczyk przed przeprowadzką na Santiago Bernabeu miał ofertę także z innego klubu z LaLiga. O pozyskanie niesamowicie utalentowanego piłkarza starała się także FC Barcelona, jednak ostatecznie to ekipa z Madrytu przekonała go do siebie.

O negocjacjach z Viniciusem wypowiedział się André Cury, agent Vitora Roque i były skaut Blaugrany, który w rozmowie z Deportes Cadena SER zdradził szczegóły nieudanej przeprowadzki reprezentanta Canarinhos:

– Vinicius i jego agenci zdradzili Barcelonę. Nad tym transferem pracowaliśmy trzy lata. Powiedział mi, że jest kibicem FCB, że jest cule. Płakał po meczu, w którym Barca pokonała PSG 6:1. Tak mi powiedział, natomiast nie wiem, co mówił innym.