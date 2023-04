Jak donosi "Marca" prawnik Josepa Marii Bartomeu, byłego prezesa Barcelony, wysłał do sądu list, w którym sprzeciwia się udziałowi Realu Madryt w "sprawie Negreiry”. Na tę chwilę odpowiedź sądu nie jest znana.

Prawnik Josepa Marii Bartomeu, José Maria Fuster-Fabra, wysłał na początku roku do barcelońskiego sądu list, w którym zdecydowanie sprzeciwia się udziałowi Realu Madryt w “sprawie Negreiry”. “Królewscy” występują w tej sprawie ze względu na domniemane przestępstwa popełnione przez byłych prezesów Barcelony oraz sam klub.

Dokument, do którego dostęp miała “Marca” mówi, że zarówno La Liga, jak i Hiszpańska Federacja Piłkarska wystąpiły w sprawie jako podmioty, “do których Real Madryt już się przyłączył”. Wskazuje też sędziemu fakt, gdy tak wiele osób czy podmiotów chce brać udział w sprawie, szkodzi to procesowi.

– Dopuszczenie bez żadnego uzasadnienia poszczególnych oskarżeń prywatnych, każdej z drużyn piłkarskich, doprowadziłoby do procedury niemożliwego postępowania przygotowawczego, ponieważ z tego samego powodu mogłyby próbować zrobić to też Espanyol, Celta Vigo, Elche i tak dalej, wszystkie podmioty, które uczestniczą w rozgrywkach La Ligi i należą do federacji – czytamy w liście opublikowanym przez dziennik.

“Marca” nie informuje na ten moment, jaka jest lub będzie reakcja sądu na list wysłany przez prawnika byłego prezesa Barcelony.

