W marcu Mendilibar zastąpił Sampaoliego w roli trenera Sevilli. To już trzeci szkoleniowiec Andaluzyjczyków w tym sezonie

Z tej roszady cieszy się Yassine Bounou

Marokański bramkarz przed rozpoczęciem przerwy reprezentacyjnej narzekał, że Sevilla polega głównie na szczęściu

“Myślę, że to bardzo dobra rzecz. Zrobimy wszystko, by odwrócić sytuację”

Sevilla rozgrywa katastrofalny sezon. Zespół, który rozpoczynał kampanię w Lidze Mistrzów, dziś musi walczyć o utrzymanie w La Lidze. W marcu władze klubu postanowiły zatrudnić trzeciego, już, szkoleniowca. Jose Luis Mendilibar zastąpił Jorge Sampaoliego. Argentyńczyk, z kolei, wszedł w październiku w buty Julena Lopeteguiego.

Jeszcze zanim doszło do zwolnienia Sampaoliego, na taktykę drużyny narzekał Yassine Bounou.

– Jeśli będziemy tak grać, bez pomysłu, będziemy musieli polegać na szczęściu. Czasem wygramy, a kiedy indziej przegramy. To trudne. Na boisku widać zamieszanie. Nie wiemy, jak mamy grać – mówił bramkarz Sevilli i reprezentacji Maroka. Bounou nie krył radości po zmianie na ławce trenerskiej. – Znamy Mendilibara już z jego pracy w Eibarze. Osobiście uważam, że to bardzo dobra zmiana. Razem musimy dążyć do celu. Musimy się skoncentrować w stu procentach i zrobić wszystko, by odwrócić sytuację – orzekł 31-latek podczas zgrupowania kadry narodowej.

Obecnie Sevilla ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. W sobotę czeka ją pojedynek z sąsiadem z tabeli – Cadizem.

