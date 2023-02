PressFocus Na zdjęciu: Eder Militao

Karim Benzema oraz Eder Militao dolecieli do Maroka, gdzie przebywa Real Madryt na Klubowych Mistrzostwach Świata. Co więcej, dotychczas kontuzjowani Francuz i Brazylijczyk wzięli udział w sesji treningowej, co oznacza, że najpewniej będą do dyspozycji Carlo Ancelottiego w finale KMŚ.

Real Madryt w finale Klubowych Mistrzostw Świata zagra z saudyjskim Al-Hilal

Wiele wskazuje na to, że w tym meczu będą mogli wystąpić Benzema i Militao

Francuz oraz Brazylijczyk są już w Rabacie i trenują z całym zespołem

Królewscy wzmocnieni przed finałem KMŚ

Karim Benzema oraz Eder Militao w ostatnim czasie zmagali się urazami, ale wszystko wskazuje na to, że napastnik oraz stoper będą mogli zagrać w finale Klubowych Mistrzostw Świata przeciwko saudyjskiemu Al-Hilal. Francuz i Brazylijczyk przylecieli do Rabatu przed tym meczem i wzięli w ostatniej sesji treningowej z całą drużyną.

W środowym półfinale KMŚ, w którym Real Madryt mierzył się z egipskim Al Ahly (4:1), nie wystąpili również Dani Carvajal (choroba) oraz Marco Asensio (problemy mięśniowe). Hiszpańscy zawodnicy także byli widoczni na ostatnim treningu Los Blancos, więc wygląda na to, iż Carlo Ancelotti będzie miał szerszą kadrę na sobotnie spotkanie.

Benzema ✅️

Militao ✅️

Asensio ✅️

Carvajal ✅️ pic.twitter.com/fp966QkfVy — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 10, 2023

W Maroku nie ma natomiast Thibaut Courtois, Ferlanda Mendy’ego, Lucasa Vazqueza i Edena Hazarda, którzy cały czas nie doszli do pełnej sprawności. Królewscy podejmą saudyjski Al-Hilal w najbliższą sobotę 11 lutego o godz. 20:00. Transmisję telewizyjną z tego wydarzenia przeprowadzi Canal+ Sport 2.

Real Madryt w tabeli La Ligi zajmuje drugie miejsce i traci osiem oczek do lidera z Barcelony.

