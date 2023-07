fot. Imago / Cordon Press Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham po transferze do Realu Madryt cały czas aklimatyzuje się w nowych realiach

Anglik ostatnio w rozmowymi z klubowymi mediami wypowiedział się na temat gry Toni Kroosa

Zawodnik nie szczędził pochwał w kierunku Niemca

Bellingham o Kroosie

Jude Bellingham to zawodnik, który do Realu Madryt dołączył za ponad 100 milionów euro. Zawodnik pokornie podchodzi do gry w szeregach Królewskich. Ostatnio natomiast piłkarz nie szczędził pochwał w kierunku jednego ze swoich nowych kolegów z zespołu.

– Tony jest mistrzem. Zauważyłem u niego fantastyczną cechę. Piłka po jego zagraniu zawsze ląduje tam, gdzie on chce. To była przyjemność oglądać Kroosa grającego z boku, a teraz być obok niego – mówił Bellingham w materiale wideo opublikowanych w mediach społecznościowych Realu Madryt.

– Fajnie jest dostawać od niego piłkę i pokazywać, co potrafię. Mam nadzieję, że pomożemy sobie nawzajem, aby pokazać najlepsze cechy na boisku – dodał piłkarz.

Bellingham związał się z Królewskimi kontraktem do 2029 roku.

Czytaj więcej: Środkowy obrońca odchodzi z Realu. Zasilił szeregi innego hiszpańskiego klubu